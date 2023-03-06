Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Винер на два года. Это месть за оценку результатов Токио-2020?

Международная федерация гимнастики (FIG) решила наказать главного тренера нашей сборной по художественной гимнастике.

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о двухлетнем отстранении главного тренера сборной России Ирины Винер из-за публичных заявлений знаменитого специалиста по итогам Олимпиады в Токио. Критика работы судей, которые поставили на первое место израильтянку Линой Ашрам, признана нарушением правил организации. Винер запрещено принимать участие во всех мероприятиях под эгидой FIG, в том числе в крупных соревнованиях. Причем наказание вступит в силу только после отмены санкций, которые сейчас действуют против всех наших спортсменов и официальных лиц. Российская сторона планирует подать апелляцию.

Жесткое и несправедливое решение

«Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия настоящего решения, — говорится в заявлении FIG. — Винер имеет право обжаловать вердикт в апелляционном трибунале в течение 21 дня с момента уведомления». Помимо санкций в отношении тренера FIG вынесла предупреждение Федерации спортивной гимнастики России, которая представляет в международном органе нашу федерацию художественной гимнастики.

Дисциплинарное разбирательство было начато в связи с резкой публичной критикой со стороны Винер итогов олимпийского турнира, который в результате спорных судейских решений завершился победой представительницы Израиля Линой Ашрам. Российская делегация считала, что оценки главного фаворита соревнований россиянки Дины Авериной оказались несправедливо занижены. Внятного разбора действий арбитров не произошло, а наша апелляция была отклонена. По итогам этого скандала Россия отозвала кандидатуру главного судьи олимпийского турнира Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG, в результате чего данный орган возглавил другой специалист. Процедуру отзыва международная федерация тоже сочла некорректной.

«Отстранение означает, что Ирина Александровна не может быть аккредитована и присутствовать на международных соревнованиях, — объяснил «СЭ» президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов. — В течение 21 дня мы должны принять решение об апелляции. Мы должны изучить юридически все аспекты возможной апелляции. Это требует определенного времени. Пока у нас нет решения. Но мы, безусловно, не согласны с отстранением. Оно слишком жесткое, несправедливое».

Василий Титов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Многие говорят, что победы России надоели

Напомним, что Винер на протяжении последних трех десятилетий является ведущим специалистом по художественной гимнастике в России, а также самым успешным и уважаемым тренером по этому виду спорта в мире. Ее подопечные много раз выигрывали все главные международные титулы, и не будет преувеличением сказать, что она является создателем современной отечественной школы художественной гимнастики — сильнейшей в мире с огромным отрывом от остальных конкурентов. Накладывать санкции на человека с такими заслугами перед видом спорта за что бы то ни было — это в высшей степени странно и некорректно. Особенно с учетом нынешних обстоятельств.

Сегодня Ирина Александровна по состоянию здоровья и так не посещает лично многие турниры за границей и руководит своими подопечными дистанционно. В частности, ее не было на Олимпиаде в Токио, где произошло несколько неприятных инцидентов с судейством. Причем не только в личных соревнованиях, но и в групповых упражнениях, где россиянкам также не позволили победить. Некоторые наблюдатели выражали мнение, что это произошло не по спортивным причинам, а из-за желания руководства FIG «расширить географию чемпионок» и прервать многолетнее доминирование россиянок, которое якобы уменьшает интерес к виду спорта.

— Весь мир знает и понимает, что с такой ошибкой, как у Линой, невозможно быть олимпийской чемпионкой, — говорила Винер после Токио-2020. — Понимают все, кроме тех людей, которые политически подкованы по отношению к России. Много ведь есть таких, которые говорят, что победы России надоели... Возможно, были проблемы с судейской бригадой. Судьи, получившие красные карты после чемпионата мира, все равно были отобраны на Олимпиаду. Наша Наталья Кузьмина (глава технического комитета и главный судья в Токио. — Прим. «СЭ») должна была отреагировать. Видимо, она побоялась, что она русская, и если поможет России, то это негативно отразится на выборах... Вопросов очень много, а ответов на них я дать не могу. Только могу сказать в открытую: были допущены огромные ошибки в судействе.

Ирина Винер. Фото «СЭ» Фото «СЭ»

Больше чем менеджер и наставник

Вполне вероятно, что нынешнее решение об отстранении Винер — это месть Кузьминой, которая совсем не последний человек в FIG и много лет живет в Японии, как и глава международной федерации Моринари Ватанабе. Из-за отзыва своей кандидатуры Россией бывшая россиянка лишилась руководящего поста в технической комиссии, но у нее осталось много влиятельных друзей. Стоит ли сейчас подавать апелляцию и принесет ли это какую-то пользу? Наверное, здесь главное не практический результат, а возможность показать, что мы не согласны с несправедливым решением FIG и не собираемся молча глотать обиды.

Отстранение само по себе неприятно, но, разумеется, не помешает Винер де-факто руководить нашей сборной. Правда, может возникнуть юридический вопрос с нахождением Ирины Александровны во главе национальной федерации, которой она руководит с 2008 года. В похожих обстоятельствах другие наши руководители на время оставляли свой пост. Разумеется, пока вердикт FIG еще должен вступить в силу, а добиться как минимум уменьшения срока отстранения более чем реально. Внутренних соревнований международные санкции не касаются, да и Винер для нашей художественной гимнастики давно уже гораздо больше чем просто менеджер или наставник. Для того чтобы остаться в нынешней роли, ей совсем необязательно занимать официальный пост.

Ну и в целом наказание за критику — тревожный момент. В видах спорта с субъективным судейством споры вокруг оценок возникают постоянно, и, если теперь над всеми недовольными будет висеть угроза отстранения, это отразится на атмосфере соревнований не самым лучшим образом. Надо признать, что FIG во многом сама спровоцировала конфликт после Токио-2020 своими непрозрачными решениями и формальными отписками на просьбы российской стороны разобраться с судейством. А в итоге виноватой через полтора года вдруг объявлена Винер, которая столько лет верой и правдой служила своему виду спорта и внесла неоценимый вклад в его развитие.