Сестры Аверины почти гарантировали путевки в Токио. Россию на Играх впервые будут представлять сестры-близнецы

На завершившемся в болгарской Варне чемпионате Европы победу в многоборье одержала Арина Аверина, а Дина завоевала три золота в отдельных упражнениях.

В России десятки суперэлитных художественных гимнасток, а выступить на Олимпиаде смогут только две. Поэтому битва за место в команде идет весь олимпийский цикл, и выиграть ее порой чуть ли не сложнее, чем потом олимпийское золото. Еще пару лет назад казалось, что нешуточную конкуренцию сестрам Авериным смогут составить Александра Солдатова, Екатерина Селезнева, а также более молодые Лала Крамаренко и Дарья Трубникова. Однако Дина и Арина, похоже, не собираются никого пускать на Игры-2020. Сейчас их шансы выступить в Токио вдвоем кажутся очень весомыми. И это будет уникальный случай, первый в истории отечественной гимнастики, когда сестры-близнецы будут вдвоем представлять нашу страну.

Арина и Дина Аверины. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Арина выиграла многоборье, Дина — отдельные виды

Недавний чемпионат Европы в Варне был ключевым в смысле борьбы за олимпийскую путевку. Там, помимо Авериных, выступала Лала Крамаренко. 16-летняя дочка известного футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко — как раз из тех, кому перенос Олимпиады в Токио на год был на руку. Благодаря нему Лала получила возможность попытаться вытеснить кого-то из сестер из олимпийского состава.

Но сделать это Крамаренко пока не смогла. В Варне ей дали показать только один вид — обруч, где она хоть и вышла в финал, но осталась без награды. Для нашей гимнастки пятое место — не тот результат, который позволяет мечтать об Играх. Хотя в любой другой сборной Крамаренко была бы лидером.

Сестрам Авериным сейчас тоже нелегко. Сразу после завершения Олимпиады Дине и Арине исполнится 23 года — солидный для гимнастики возраст. И вот им как раз перенос Олимпиады на год точно не был на руку. Потому что каждый лишний сезон на таком уровне чреват травмами. Обе сестры преодолевают проблемы со здоровьем. И чего стоят медали, отлично показали слезы Арины после победы в многоборье.

Вообще результаты многоборья получились неожиданными. Фаворитом считалась Дина, которая пока ни разу не выигрывала абсолютный зачет чемпионата Европы. Из-за потери в упражнении с булавами и ошибок с лентой не получилось и на этот раз. Зато Арина прошла все четыре вида стабильно и завоевала золото. А Дина впоследствии реабилитировалась в упражнениях со снарядами, выиграв три золота из четырех возможных.

— Что касается Дины, то она допустила ошибочки, очень переживала из-за этого, — рассказала главный тренер Ирина Винер-Усманова в интервью «Р-Спорт». — Но я ей сказала, что на Олимпийских играх эти соревнования считаются отборочными, а вот второй день чемпионата Европы — уже основные. И вот во второй день она безоговорочно выиграла три золотые медали. Если считать многоборье в призме Игр, то Дина стала олимпийской чемпионкой сегодня.

Дина и Арина Аверины. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ради российских гимнасток растопили лед

Окончательно состав олимпийской команды по традиции определится на заключительном сборе. Именно от того, кто сумеет лучше выдержать экстремальные нагрузки перед самыми Играми, и будет зависеть список участниц Игр. Примеров, когда все менялось в последний момент, особенно в групповых упражнениях, на самом деле немало.

Изначально предполагалось, что сборная России будет готовиться в Японии, чтобы заблаговременно пройти акклиматизацию. Но драконовские антиковидные правила заставили Ирину Винер передумать.

— В Ниигату мы не поедем, — заявила она «Р-Спорт». — Там страшный регламент пребывания. Зал — гостиница, проживание по одному человеку, питание в номере, на улицу выходить нельзя. Поэтому мы отказались от этих условий, мы поедем во Владивосток в середине июля. Будем тренироваться на «Фетисов Арене», там растопили лед. В Японию мы поедем в начале августа.

Так что теперь в мультиспортивном комплексе во Владивостоке ради российских гимнасток в буквальном смысле растопили лед. И это будет куда более комфортный вариант, чем сидеть на карантине в Японии. Особенно с учетом того, что вся команда уже прошла вакцинацию от коронавируса.

Чемпионат Европы. Общекомандное первенство. 1. Россия. 2. Белоруссия. 3. Израиль. Индивидуальные упражнения. Многоборье. 1. А.Аверина. 2. Калейн (Болгария). 3. Д.Аверина. Обруч. 1. Д.Аверина. 2. Ашрам (Израиль). 3. Салос (Белоруссия)... 5. Крамаренко. Мяч. 1. Д.Аверина. 2. Ашрам (Израиль). 3. Горносько (Белоруссия). 4. А.Аверина. Булавы. 1. Ашрам (Израиль). 2. Д.Аверина. 3. Салос (Белоруссия). Лента. 1. Д.Аверина. 2. Горносько. 3. А.Аверина. Групповые упражнения. Многоборье. 1. Россия. 2. Италия. 3. Израиль. 5 мячей. 1. Болгария. 2. Россия. 3. Израиль. 3 обруча и 4 булавы. 1. Израиль. 2. Болгария. 3. Италия... 5. Россия.