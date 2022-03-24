Линой Ашрам завершает карьеру. В России ее имя будет ассоциироваться со спорным судейством

Самая неоднозначная олимпийская чемпионка Токио.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастики в личном многоборье Линой Ашрам приняла решение завершить карьер у в 22 года. Ожидается, что на следующей неделе титулованная спортсменка проведет пресс-конференцию, где расскажет о деталях своего ухода. Наверняка Ашрам продолжит развивать любимую дисциплину в своей стране. Израильская федерация гимнастики уже пригласила ее на роль тренера сборной. Отметим, что в завершившемся олимпийском цикле Линой была главной соперницей сестер Авериных и даже смогла выиграть золото на Играх-2020 в Токио. Правда, ту победу многие до сих пор ставят под сомнение.

Правильная адаптация

Линой шла к свое неоднозначной олимпийской победе шесть лет. До Токио ее единственным большим успехом был титул в личном многоборье на чемпионате Европы 2020 года. Сборная России не ездила на те соревнования в Киев из-за пандемии. Перед этим Ашрам трижды проиграла Дине Авериной (в том числе дважды — обеим сестрам) многоборье на чемпионатах мира. На Играх-2020 Линой стала одной из всего лишь двух обладателей золота из Израиля — также отличился бывший украинец Артем Долгопят в вольных упражнениях в спортивной гимнастике. Но внезапный успех израильтянки на Играх-2020 спровоцировал скандал и резкую критику судейских оценок.

— Но сегодняшняя художественная гимнастика — это совершенно новая художественная гимнастика. Она ближе к акробатике, — прокомментировала израильским СМИ выступление Линой четырехкратная чемпионка СССР по художественной гимнастике Венера Зарипова, живущая в Израиле. — В гимнастике с 2016 года ввели иные системы оценки выступлений. Если раньше особо ценились грация, изящество, то теперь упор делается на сложность исполнения. Тренер Ашрам Айлет Зусман уловила изменения и сознательно готовила подопечную под новые правила, под сложность исполнения. Программа Ашрам невероятно сложная с точки зрения прыжковой техники. Плюс вдохновение, которое явно испытала в Токио израильская гимнастка.

Напомним, что израильтянка уронила ленту в финальном выступлении, но все равно заняла первую строчку, несмотря на то что россиянка Дина Аверина выступила без потери предметов. Российская сторона подавала протест на оценку Ашрам, но он не был удовлетворен. Сама Линой уверена, что победила по всем правилам.

— На чемпионате мира в 2018 году Дина уронила ленту, но все равно победила (правда, тогда уронила предмет и ставшая второй Линой. — Прим. «СЭ»). Мы тогда не сказали ни слова, — приводит Israelhayom слова Ашрам. — Это судейство, это Олимпиада, то есть самое справедливое судейство. Я также слышала, что Дина сказала, что это не моя вина. В России привыкли, что их гимнасты побеждают, а тут этого не случилось. После того как закончились соревнования, я хотела подойти к Дине и поздравить ее с медалью, но она плакала и не могла говорить. С этого момента у нас не было возможности пообщаться. На всех соревнованиях мы приветствуем друг друга и желаем удачи.

Однако больше встретиться на гимнастическом ковре Линой и сестрам Авериным не суждено. Во всяком случае, в качестве спортсменок-соперниц. Сборная Израиля не поехала на чемпионат мира-2021, который проходил в Китакюсю (в израильской федерации отметили, что после Игр в Токио девушкам решили предоставить отдых). В Японии Дина Аверина выиграла пять золотых и одну серебряную медаль. Это позволило ей побить рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей, завоеванных на ЧМ.

Кумир Линой — Маргарита Мамун

Отметим, что Линой всегда положительно отзывалась о русских, знает наш язык и даже общается на нем с тренерами.

— Выучила язык за долгие годы, — говорила спортсменка. — Не секрет, что гимнастика в Израиле — это «русский» вид спорта. Большинство девочек — из семей репатриантов, и, хотя почти все родились уже в Израиле и говорят между собой на иврите, русский на тренировках и на соревнованиях постоянно присутствует. И я выучила его, чтобы лучше понимать, что происходит. Иногда русский даже проскакивает во время тренировок.

Ашрам признавалась, что ее кумир в художественной гимнастике — Маргарита Мамун, олимпийская чемпионка Рио-2016. Считает, что они даже похожи телосложением.

Сама Маргарита Мамун была в шоке от победы израильтянки в Токио.

—Дина исполнила четыре вида идеально. Даже лучше, чем в квалификации, которую она выиграла. А в финале она проиграла гимнастке, которая сделала потерю. У меня просто нет слов. И даже если судьи устали от того, что мы выигрываем 20 лет подряд, то к этому Дина и Арина не имеют никакого отношения, потому что они выполнили все возможное, — призналась после оглашения финальных оценок в Токио Мамун.

Цена золота

Победа Ашрам на Играх-2020, как бы к ней ни относились, стала исторической. Она прервала 20-летнее доминирование России и сделала художественную гимнастику главным спортом мира (хотя бы на несколько дней). Да и в предстоящем изменении правил, пожалуй, тоже стоит учитывать «фактор Ашрам».

К тому же успех Линой в Токио привел к уходу Натальи Кузьминой, которая 27 лет работала в международных технических комитетах, а на двух последних Олимпиадах руководила работой судей. Наша страна, выдвинувшая россиянку на эту должность, официально отозвала заявку, поданную еще в мае 2021 года. Возможно, Кузьмину могли бы выдвинуть национальные федерации Израиля или Болгарии, победившие на Играх-2020, но сроки выдвижения давно прошли. Так что у техкома впервые за восемь лет появился новый руководитель — им на безальтернативной основе стала египтянка Ноха Абу Шабана.

В нашей стране считают, что оценки российских девушек были несправедливо занижены ради «принципа универсальности» (расширения географии чемпионок). Именно глава техкома FIG отклоняла в Токио многочисленные протесты на результаты Дины Авериной и российской команды групповичек, которые подавал наш тренерский штаб. После Олимпиады структура, возглавляемая Кузьминой, отказалась предоставлять видеоанализ оценок призеров Игр и опубликовала заявление, в котором признала работу судей «честной и непредвзятой». При этом техком жаловался на попытки вывести судей из равновесия с помощью соцсетей и «сообщений, содержащих ненависть и угрозы».

Сама Ашрам получила много негативных сообщений в свой адрес. Ей даже пришлось закрыть свой аккаунт в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) от посторонних. По данным израильских СМИ, Линой, которая понимает по-русски, особенно расстраивали нецензурные комментарии и различные демотиваторы и челленджи, высмеивающие победу израильтянки. Хотя Дина Аверина и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявили, что у них нет персональных претензий к Линой, и призвали не травить израильтянку в соцсетях.