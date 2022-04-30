Белоруска Горносько выступила в Омске с тяжелой травмой. А Крамаренко по новым правилам осталась вне конкурса

В Омске прошел международный турнир на призы олимпийской чемпионки Евгении Канаевой.

Турнир на призы Канаевой. Результаты многоборья:

1. Мария Победушкина (Россия) — 133,25

2. Алина Горносько (Белоруссия) — 131,35

3. Анастасия Салос (Белоруссия) — 131,25

В последние дни апреля в Омске проходит международный турнир на призы двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. Собственно, поэтому соревнования и называются просто Evgeniya Cup. Лидеры российской сборной в Сибирь приехали — только вот Лала Крамаренко загадочно выступила вне конкурса, но все равно поднялась на пьедестал, а сестры Аверины вышли на ковер в качестве приглашенных звезд. Зато в Омск долетели Алина Горносько и Анастасия Салос из Белоруссии — у бронзового призера Олимпийских игр для подготовки была всего неделя из-за тяжелой травмы.

На церемонии открытия выступили Аверины и сама Канаева

Омск как место проведения турнира был выбран не случайно — в этом городе родилась Вера Штельбаумс, которая тренировала Канаеву и многократную чемпионку мира Ирину Чащину. Недавно специалист отпраздновала 85-летие, а на церемонии открытия ее наградили знаком отличия.

— Эмоции переполняют, — рассказывала журналистам после окончания церемонии открытия Евгения. — За сегодняшний волшебный вечер я не раз ощущала комок в горле, особенно когда награждали моего тренера — Веру Ефремовну Штельбаумс, без которой этого праздника не было бы.

Во время открытия с показательным номером выступили Дина и Арина Аверины, которые в данный момент продолжают лечиться и показываться только на шоу. Ведущей стала серебряный призер Игр в Атланте Яна Батыршина, а среди гостей были первая советская олимпийская чемпионка Марина Лобач, чемпионка мира и Европы Лариса Лукьяненко и главный тренер сборной Белоруссии Ирина Лепарская. Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова в Омск не прилетела, но записала видеопоздравление Вере Штельбаумс и передала напутствия участницам турнира. Канаева не только говорила благодарственные речи, но и выступила с лентой — ее постановку отметили Аверины в своем Telegram-канале.

Всего в соревнованиях было 57 спортсменок из шести стран — большинство россиянок, но были также «художницы» из Белоруссии, Казахстана, Грузии, Армении и Узбекистана. Особенно интересно было посмотреть на лидеров белорусской команды — Алину Горносько и Анастасию Салос, которые сейчас тоже не могут выступать под эгидой Международной федерации гимнастики. Горносько в Токио завоевала бронзовую медаль, опередив Арину Аверину, а потом заявив, что иностранные «художницы» «сломали систему». Здесь явно речь шла о том, что Дина проиграла израильтянке Линой Ашрам и осталась с серебром, а сама Алина получила бронзу из-за проблем с лентой у Арины. Но сейчас отношения у Авериных и Горносько в порядке — сестры в социальных сетях поделились совместной фотографией с белоруской. На Олимпиаде же наверняка вмешались сильные эмоции от результата.

Горносько травмировалась еще в январе

Алина в интервью после многоборья рассказала, что на подготовку к турниру у нее была всего неделя, — у спортсменки разрыв связок, так что на ноге даже не тейп, а бандаж, позволяющий жестко крепить голеностоп. Но слишком уж хотелось приехать на соревнования имени Канаевой и выступить за сборную Белоруссии — пришлось закрыть глаза на боль и тренироваться. Сроки восстановления непонятны: сейчас — тренировки и соревнования, а с врачами, как оказалось, Горносько до марта не консультировалась:

— Не очень люблю советоваться с врачами, травмировалась еще в январе, но старалась не обследоваться, терпеть боль, рассчитывая, что она пройдет сама по себе. Но в марте поняла, что не проходит, не заживает в движении. Начала обследование, затем был период восстановления.

Алина в многоборье заняла второе место, проиграв россиянке Марии Победушкиной почти два балла. Подвело упражнение с обручем, где Горносько стала только 21-й из всех участниц. На третьем месте, уступив всего одну десятую балла, еще одна белорусская гимнастка — Анастасия Салос. Интересно, что за Владиславой Николаенко, которая оказалась в пятерке лучших, наблюдали Дина и Арина Аверины — то ли они захотели попрактиковаться в тренерской деятельности (стояли-то сестры на тренерском месте), то ли просто решили поболеть за землячку: Влада выступает за Нижегородскую область.

Крамаренко выступает вне конкурса, но по новым правилам

Однако на пьедестале после соревнований «художниц» оказалось четыре. К ним присоединилась Лала Крамаренко, которая была в списках, но в итоге выступила вне конкурса. Причем с обручем дважды — уже почти традиционно после некоторых ошибок с подачи главного тренера вышла на ковер и еще раз исполнила упражнение. Крамаренко должна появиться на турнире уже 1 мая в Москве, где покажет упражнения по новым правилам. Собственно, в Омске Лала как раз их и отрабатывала.

Формат старта получился нестандартным. В обычных международных соревнованиях принимает участие по две или три гимнастки от страны в зависимости от положения турнира. В Омске же, по сути, получился открытый российский чемпионат с приглашением зарубежных «художниц». Спортсменки из регионов и представительницы сборных других стран смогли посоревноваться с настоящими звездами — Алиной Горносько, Анастасией Салос, Марией Победушкиной и Лалой Крамаренко (хотя последняя и выступала вне конкурса). Чем-то это напоминает клубный чемпионат Италии, куда тоже приглашают зарубежных топ-гимнасток.

Так что действительно круто, что в России прошел международный турнир. Не «Гран-при», конечно, на котором сейчас без россиянок и белорусок лидируют болгарки и итальянки, но в чем-то даже более интересный старт. Все-таки лидеры мировой художественной гимнастики в основном из России и Белоруссии. За омскими соревнованиями следили и за пределами стран — участниц турнира: в социальных сетях в большом количестве выкладывали фрагменты выступлений гимнасток. Сами «художницы» тоже поглядывают за тем, что происходит в мире, — скучают по международным стартам.