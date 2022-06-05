У главных звезд нашей сборной по художественной гимнастике безумный график — тур на 14 городов страны.

Звезды российской художественной гимнастики Дина и Арина Аверины пожаловаться на избыток свободного времени точно не могут. Стоило им вернутся из Дубая, как их пригласили на благотворительный концерт в Москве. Из столицы России они полетели в столицу Татарстана — Казань — и обратно в Белокаменную на другие соревнования. В Казани же Аверины дали старт своему новому проекту — масштабному туру мастер-классов для гимнасток со всей России. В планах у многократных чемпионок мира занятия с гимнастками в 14 различных городах. При этом спортивную карьеру они приостанавливать не собираются. Так как тогда все успеть?

В Дубае наших звезд встретили тепло и с российскими флагами

После введения едва ли не самых жестких в истории спорта санкций казалось, что жизнь у наших звезд остановится. Как бы не так. Аверины не остались без международных стартов, но выступали в Красноярске, поедут в Москву. И даже заграничное выступление у них было — в Дубае. Из Объединенных Арабских Эмиратов девушки вернулись переполненными эмоциями. «Было неожиданно, что там была такая мощная поддержка, что нас так тепло будут там приветствовать, — сказала Арина Аверина. — Зал, еще даже когда мы не вышли на первый вид, уже был полный, и люди стояли с российскими флагами, их было много. Очень приятно и неожиданно». Конкурировать приходится с гимнастками из Белоруссии, и это достойный спарринг-партнер.

Дина и Арина Аверины. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Собственно, в Дубае первенствовали как раз наши соседи, особенно удачно выступила призер Игр в Токио Алина Горносько. И все же Дина Аверина напоминает, что основной вклад в развитие гимнастики дает Россия, а в особенности президент федерации гимнастики нашей страны. «Прежде всего двигает наш спорт вперед Ирина Александровна Винер, в том числе и весь этот процесс замещения иностранных соревнований внутренними, — объясняет Дина. — Она придумала свои правила, проводит соревнования практически каждую неделю. Но мы пока что по ним еще не выступали, сравнить не можем». В Дубае гимнастки соревновались по правилам Международной федерации гимнастики, в Красноярске также по классическим правилам FIG. Попробовать на себе формат турнира по правилам Винер у них выпадет шанс уже завтра на турнире в Москве. Правда, подготовку к нему полноценной не назвать — девушки выйдут на ковер практически с трапа самолета.

Дина Аверина не хочет работать тренером

Между московским стартом и турниром в Дубае Аверины нашли для себя время на мастер-класс в Казани. Причем поездка в Татарстан — это только начало масштабного тура по всей России. Сестры решились на самый масштабный подобный проект в истории художественной гимнастики. Тур «Нет ничего невозможного» помимо Казани уже точно включает в себя занятия в Воронеже, Сыктывкаре, Краснодаре, Самаре, Волгограде, Пензе, Томске и Санкт-Петербурге. Но и это еще не все — всего будет как минимум 14 городов, возможно, в процессе добавятся и еще несколько. «Нет ничего невозможного» — это наша главная цитата, жизненное кредо на протяжении всей карьеры, — объясняет Арина. — Поэтому так назвали и мастер-класс". Она говорит, что с детьми из Москвы и Питера встречается часто, а вот по другим городам ездит редко, поэтому эмоции от встречи с юными гимнастками невероятные.

Причем как со стороны юных девочек, так и со стороны Авериных, которые с удовольствием купаются в любви поклонниц. «Какие же они сладкие!» — кричит одна из юных гимнасток вслед девушкам. Как рассказывает Арина, не все даже верят, что это действительно правда и к ним в Центр гимнастики приехали настоящие Аверины. Впрочем, несмотря на то что с детьми они ладят хорошо, работа тренером в планы наших чемпионок мира не входят. По крайней мере в планы Дины. «Мне нравится проводить мастер-классы, работать с детьми, но вот полноценная тренерская карьера, наверное, не мое, — ответила она на предложение попробовать себя в этом деле. — Не хочу. Я в целом всегда говорила, лет семь-восемь, в любом интервью, наверное, что не хочу быть тренером. И ничего не изменилось, так же пока не хочется».