«Я бы таких врачей лишала диплома». Гимнастке Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск

Об ошибке врачей рассказала Ирина Винер.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что врачи ошибочно удалили здоровый мениск чемпионке Европы 2021 года Лале Крамаренко. Спортсменке делали операцию летом 2024 года, она до сих пор продолжает восстанавливаться.

Летом Крамаренко выступала с травмой

В июне 20-летняя гимнастка стала победительницей в многоборье на Играх БРИКС. Лала выступала с тейпом на колене, что напоминало о декабрьской травме, обострившейся незадолго до турнира. Повреждение, вероятно, доставляло серьезный дискомфорт, так как камеры несколько раз фиксировали слезы спортсменки. К восстановлению Крамаренко приступила только после соревнований: она сделала операцию, которая, по словам Винер, привела к новым проблемам.

«Лале сделали такую операцию, что ей удалили здоровый мениск. Там есть два рога: один был поврежден, второй — прекрасный. Так врач удалил ей здоровый. Она сейчас месяц побыла в Израиле, прошла там восстановительные процедуры, но отрезанное уже не вернешь. Это тоже наши доктора — не хочу называть фамилии. Я бы таких врачей лишала диплома. Она старается, чтобы вернуться», — заявила Винер в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

В ноябре Крамаренко говорила, что реабилитация проходит хорошо. А за несколько дней до интервью Винер она сама поговорила с журналистами и рассказала о состоянии колена.

«Восстанавливаюсь после операции. Обычно не говорю про свои травмы, но сейчас уже такая вынужденная ситуация. Если все будет хорошо, начну тренироваться и выступать. К сожалению, не все хорошо сейчас, поэтому немного снижаем нагрузку», — рассказала Лала для проекта канала «TV Губерния» «Мастерская спорта».

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

В ноябре гимнастку признали спортсменкой года

Сейчас Крамаренко регулярно проводит мастер-классы. Следующий запланирован на 2 марта и пройдет в Краснодаре. В программе мероприятия: разминка, ОФП, разбор техники элементов, предметная подготовка и автограф-сессия. Ранее спортсменка давала мастер-классы в Красноярске, Новосибирске, Казани и даже в Турции.

В ноябре Крамаренко победила в Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России: спортсменка года». «Национальная спортивная премия! Хочу выразить огромную благодарность министру спорта Михаилу Владимировичу [Дегтяреву. — Прим. «СЭ»] за признание наших достижений и усилий в развитии спорта! И низкий поклон моим тренерам и, конечно же, Ирине Александровне [Винер. — Прим. «СЭ»]! Спасибо вам за возможность учиться у вас каждый день! Спасибо большое моим родным, близким и всем, кто меня поддерживает! Без вас ничего бы не было!» — написала Лала в соцсетях.

В том же месяце гимнастке присвоили звание заслуженного мастера спорта. Помимо победы в Играх БРИКС на ее счету золото чемпионата Европы 2021 года. На Кубках мира она становилась серебряным и дважды бронзовым призером. На чемпионате России-2024 она завоевала пять золотых медалей.