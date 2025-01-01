«Била гимнастку телефоном». Новый скандал из-за жестокого обращения со спортсменками

Тренеры сборной Азербайджана по художественной гимнастике сурово наказаны за физическое и психологическое насилие над своими подопечными.

Трехлетнее расследование жалоб гимнасток сборной Азербайджана на жестокое обращение обернулось жестким вердиктом дисциплинарного комитета фонда этики UEG. Бывший главный тренер азербайджанской команды Мариана Василева, ныне занимающая пост заместителя министра спорта, отстранена на восемь лет. Ее дочь, нынешняя наставница сборной Азербайджана Сияна Василева дисквалифицирована на год. Обе специалистки болгарского происхождения признаны виновными в психологическом и физическом насилии, в проведении тренировок, которые ставили под вопрос благополучие и здоровье спортсменок, удержании вознаграждений гимнасток и лишении девушек связи с их семьями. Это не первый подобный инцидент в этом виде спорта.

Мариана и Сияна Василевы. Фото соцсети

Лишала связи с семьями и угрожала родителям гимнасток

Мариана Василева-Тотева приехала работать в Азербайджан в 2007 году и вскоре стала главным тренером национальной команды. Под ее началом азербайджанские девушки существенно улучшили свои результаты, хотя первые слухи о жестких методах работы болгарской специалистки просочились в СМИ еще перед Олимпиадой-2016. Однако у наставницы имеется сильный покровитель — Фарид Гаибов, нынешний глава Европейского гимнастического союза и министр молодежи и спорта. Благодаря этому знакомству Василева не только длительное время избегала неприятностей, но и стала членом исполкома UEG, а три года назад была назначена заместителем министра спорта, оставив сборную на свою дочь Сияну, которая относительно недавно завершила карьеру спортсменки.

Сияна в 15 лет стала самым молодым натурализованным спортсменом в истории Азербайджана. Она брала для своей новой страны медали чемпионата Европы, а в 2021-м была избрана в комиссию спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG). В общем, представительницам «болгарского клана» в Баку было что терять, и у них имеется много недоброжелателей, пытающихся очернить специалисток перед Мехрибан Алиевой, супругой президента страны и главной покровительницей азербайджанского спорта. Например, в 2021-м в сети публиковалось видео с «непристойными танцами» Марианы на одной из частных вечеринок, которое едва не привело к увольнению чиновницы. Расследование по фактам жестокого обращения с гимнастками начато фондом этики в 2020 году, и его результаты оказалась ошеломительны.

По делу проходили 12 свидетелей, в том числе семь гимнасток и три тренера. Согласно их показаниям, Мариана Василева била и царапала гимнасток, заставляла их тренироваться и выступать на фоне боли, когда девушки были травмированы. Также наставница оскорбляла подопечных и штрафовала из-за лишнего веса, отбирала у спортсменок мобильные телефоны, лишая их связи с семьями, и угрожала родителям, которые пытались вступиться за дочерей. Сияна из-за ошибок на тренировках неоднократно била гимнасток мобильным телефоном и булавами, а также душила девушек.

Мариана Василева. Фото соцсети

Азербайджанский менталитет

По итогам расследования Мариана отстранена от участия в любых мероприятиях FIG на восемь лет, ей пожизненно запрещено работать главным тренером в любой национальной федерации. Также аннулировано звание почетного тренера, присвоенное специалистке в 2019 году. Сияна отстранена на 18 месяцев с приостановкой санкции на три года в случае прохождения «курсов по предотвращению ненадлежащих практик и защиты детей». Тренер Евгения Валиева за преследование девушек из-за веса отстранена на 12 месяцев с приостановкой санкций на два года. Кроме того, федерация гимнастики Азербайджана оштрафована на 12 тысяч швейцарских франков, также отстранена на полгода и еще на 12 месяцев условно.

Последнее может повилять на проведение в Баку этапов Кубка мира по спортивной (6-9 марта) и художественной (18-20 апреля) гимнастике, на которых собирались выступить российские спортсмены. Впрочем, Фарид Гаибов наверняка приложит максимум усилий, чтобы нивелировать последствия этого скандала. Хотя Мариане Василевой и ее дочери спасти свою репутацию теперь очень непросто. Скандалы с тренерами-абьюзерами в последние годы регулярно возникают во всех гимнастических дисциплинах в разных уголках планеты. И идти наперекор этому тренду невозможно. Хотя в мировой гимнастике на протяжении десятилетий негласно пропагандировались самые жесткие методы работы, и именно они по факту оказывались самыми результативными.

«Есть и психологический аспект: если ребенок видит, что он не самый лучший на данный момент, то может сломаться, — рассказывала Мариана Василева в интервью в 2019 году. — При этом для родителей ребенок остается самым лучшим, несмотря на то, что и как он делает. Поэтому было тяжело убедить родителей в том, что их дети должны еще больше работать над собой, чтобы добиться результата, а также убедить самих спортсменок в том, что они могут выступать лучше. В Баку мне где-то пришлось поменять методы и стиль работы, ведь менталитет людей в Азербайджане и Болгарии отличается. Что делать, приходится перестраиваться. Думаю, девочки перестроились под мои методы, да и я — под азербайджанский менталитет. И мне эта работа очень нравится».

Сияна Василева. Фото соцсети

Шокирующее поведение

В 2022 году Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала новую редакцию Кодекса поведения для спортсменов, тренеров, медперсонала и официальных лиц, который запрещает тренерам «необоснованный физический контакт» со спортсменами. «Долгосрочное физическое и психическое здоровье, безопасность и благополучие каждого спортсмена» объявлено большим приоритетом, чем спортивный результат. Согласно документу, тренеры и персонал должны «воздерживаться от любых неуместных, бестактных, оскорбительных, насмешливых или критических комментариев в отношении внешности, формы тела или веса спортсмена». Также, согласно новым правилам, «любой физический контакт со спортсменом должен соответствовать ситуации и быть необходимым для развития навыков спортсмена и/или его безопасности».

Новые правила стали ответом на многочисленные скандалы с насилием над спортсменами в разных дисциплинах гимнастики, самым громким из которых стал суд над бывшим врачом сборной США Лари Нассаром, получившим почти триста лет тюрьмы за насилие и развратные действия по отношению к десяткам юных спортсменок. Среди его жертв были олимпийские чемпионки Симона Байлз и Александра Райсман, а также множество обычных физкультурниц. Свои преступления Нассар творил два десятилетия при попустительстве спортивных функционеров и правоохранительных органов. Скандалы с издевательствами в отношении гимнастов и некорректным поведением тренеров также полыхали в Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Великобритании, Греции, Нидерландах и Швейцарии. В некоторых случаях обвиняемые специалисты были уволены, получили взыскания и даже тюремные сроки.

В России олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун нарушила негласное табу на рассказы о болезненных отношениях между тренерами и юными спортсменами в марте 2024 года. Знаменитая гимнастка вспомнила о шокирующих событиях, якобы имевших место почти два десятилетия. По словам спортсменки, в юном возрасте она стала жертвой домогательств со стороны взрослого мужчины-тренера, а ее обидчик вообще «принес людям очень много боли». Однако называть имя педофила-абьюзера Мамун отказалась, поскольку этот человек уже умер, а тревожить его память нет никакого смысла.