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17 апреля, 21:00

Восемь спортсменов, не получивших нейтральный статус, подали в суд. Поможет ли им CAS?

Российские гимнасты обратились в CAS после отказа в допуске к соревнованиям
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Карина Киреева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Виктория Листунова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Россиянам отказывают в допуске на международную арену из-за лайков в соцсетях и фотографий с детьми в пилотках.

Федерация гимнастики России (ФГР) обжаловала решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отказе в нейтральном статусе ряду наших спортсменов. В Спортивный арбитражный суд (CAS) поступили уже восемь жалоб. Их будут рассматривать в ускоренном режиме.

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Среди обращений в суд пока нет заявления от лидера сборной

Заявление пресс-службы Спортивного арбитражного суда о протестах российских спортсменов цитирует РИА Новости. «На данный момент CAS получил восемь жалоб от Федерации гимнастики России против Международной федерации гимнастики на решения FIG, принятые 27 марта 2025 года. Виктория Листунова не фигурирует в апелляции», — сообщили в CAS.

19-летняя Листунова — один из лидеров российской команды: на Олимпиаде 2020 года в Токио она выиграла золото в командном турнире. Известно, что в марте Федерация гимнастики России подала 26 заявок на получение нейтрального статуса, некоторые из которых не были подтверждены. Среди прочих проблемы возникли и у Виктории.

За что не допустили российских гимнастов

Причины недопуска российских гимнастов разные, о чем они сами рассказывали журналистам. По словам Листуновой, ей отказали в нейтральном статусе из-за открытки в честь 9 Мая, которую она опубликовала в соцсетях. «Насчет фотографии — да, это так. Но не с парада, а просто открытка с поздравлением с 9 Мая», — цитирует Викторию «Матч ТВ».

Виктория Листунова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Схожая причина отказа у 19-летней Карины Киреевой — она сфотографировалась с ребенком в военной пилотке. «Нейтральный статус не дали. А из-за чего, знаете? Потому что девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы. Потому что девочка сфотографировалась с георгиевской лентой. Потому что девочка, какая-то маленькая девочка к ней (Киреевой. — Прим. «СЭ») подошла, обняла там. А у нее была пилотка с красной звездой. Вот она просто пришла, с Киреевой вот так сфотографировалась и выставила в соцсетях. И все», — приводит слова Алины Кабаевой Telegram-канал Академии художественной гимнастики «Небесная грация».

Гимнасту Алексею Усачеву, по информации «СЭ», отказали из-за лайка в соцсетях. FIG в своем заявлении объяснила, что вопросом российских спортсменов занималась независимая структура ad-hoc committee, которой международная федерация полностью доверяет. Спортсменов изучали на предмет связи с силовыми структурами и политической нейтральности. «Мы сожалеем о решении Федерации гимнастики России. FIG полностью полагается на опыт структур, привлеченных для обеспечения справедливости и последовательности для всех заявителей», — говорится в пресс-релизе организации в ответ на новости о новом бойкоте международных соревнований со стороны наших команд.

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Вся российская команда отказалась от международных турниров

После отказа в допуске ряду российских спортсменов под странными предлогами вся команда гимнастов отказалась от участия в международных турнирах в нейтральном статусе. При этом разрешение успели получить более десятка россиян. Многие официальные лица с пониманием отнеслись к этому решению.

«К решению гимнастов отказаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой FIG относимся с уважением. Это позиция исключительно спортсменов, они показали сплоченность и верность старому доброму принципу «один за всех и все за одного». Тема допуска российских спортсменов является для нас ключевой на всех встречах и всех переговорах. Мы ведем планомерную работу по восстановлению прав наших атлетов на международных соревнованиях», — цитирует ТАСС министра спорта Михаила Дегтярева.

Возможно, критерии допуска россиян в скором времени изменятся. В мае пройдет исполком FIG. Глава этой организации Моринари Ватанабэ во время визита в Москву обещал послабления в вопросах допуска наших спортсменов. Однако напрямую руководитель федерации влиять на допуск не может, поскольку все решения на эту тему отданы на откуп сторонней организации.

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