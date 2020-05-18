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Звезда соцсетей гимнастка Солдатова работает волонтером во время ограничений из-за коронавируса

17:27
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, "СЭ" Александра Солдатова. Фото instagram.com Сториз Александры Солдатовой. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выложила фотографии с пропуском волонтера.

— Буду дальше помогать, — написала Солдатова.

В рамках Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса волонтеры помогают пожилым людям в доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, также они осуществляют такие функции как психологическое и юридическое консультирование, онлайн-помощь, а добровольцы с профильным образованием помогают в медицинских организациях.

На 18 мая в России зафиксировано 290 678 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 8 926 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 2 722 человека, сегодня зафиксировано 91 случай смерти.

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