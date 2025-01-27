Журова посоветовала Крамаренко подать в суд на врача, допустившего ошибку

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что у гимнастки Лалы Крамаренко есть все основания обратиться в суд из-за врача, который удалил у нее здоровый мениск.

О неудачной операции спортсменки заявила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

«Для меня это очень удивительная новость. Впервые слышу, чтобы врач удалил здоровую часть мениска, чтобы у спортсмена такого уровня возникла подобная проблема, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Журовой. — Вопрос, где Крамаренко делала эту операцию, у какого врача? В России много специалистов с золотыми руками, которые специализируются исключительно на подобных операциях. И странно рисковать здоровьем талантливой девочки сборной России и делать операцию у кого-то непроверенного. Врач высокой квалификации просто не может допустить такую ошибку.

Эта ошибка врача — точно предмет для судебного разбирательства. Крамаренко стоит подать судебный иск. Она теряет здоровье из-за этой ошибки, теряет финансовую прибыль, так как не выступает в соревнованиях, есть упущенные возможности в карьере. Нужно провести расследование по этому поводу.

После удаления мениска спортсмены возвращаются, современная медицина позволяет это. У Крамаренко не должно быть проблем с возвращением. Главное теперь сделать нормальную операцию на больной части мениска и исправить ошибку, которую наделал предыдущий врач».

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России по художественной гимнастике.