«Ждали три часа, пока я захочу сходить в туалет». Солдатову навестили допинг-офицеры

Российская гимнастка Александра Солдатова заявила, что сегодня ее навестили допинг-офицеры, чтобы взять у нее тесты на допинг.

— Мое утро началось в 6 утра, — рассказала Солдатова в сторис Instagram. — Пришел допинг-контроль. Просидели у меня три часа. Ждали, пока я захочу сходить в туалет. Такие вот дела.

Александра Солдатова. Фото Instagram.

Солдатова — четырехкратная победительница чемпионатов мира (в 2014, 2015 и 2018 годах). Трижды она брала серебро и один раз — бронзу. Также в ее активе три золота чемпионатов Европы (в 2015, 2017 и 2019 году). К этим медалям она добавила четыре серебра (два — в 2017, два — в 2019 году).