Зарипова приступила к работе с китайскими гимнастками

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Амина Зарипова начала работу со сборной Китая по художественной гимнастике.

«Амина Зарипова работает со сборной Китая с конца прошлого года. Она тренирует спортсменок, выступающих с индивидуальными программами», — об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России Ирина Винер.

В копилке 48-летней Зариповой пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали с чемпионатов мира. После ухода из спорта в 1998 году она стала тренером. В сборной России Зарипова была вторым тренером Маргариты Мамун, которая в 2016 году завоевала олимпийское золото.