Художественная гимнастика
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Новости   //    Художественная гимнастика

Врачи сообщили о состоянии Солдатовой

10:10
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова находится в состоянии средней тяжести в НИИ Склифосовского, посещать ее нельзя, сообщает «РИА Новости».

В больнице сообщили, что 21-летняя спортсменка лежит в психосоматическом отделении.

Ранее гимнастка опровергла сообщения, которые появлялись в социальных сетях и СМИ, о том, что он была госпитализирована после попытки суицида.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который пройдет 7-9 февраля.

8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200207/1564380817.html

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