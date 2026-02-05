Восемнадцатилетняя гимнастка Чугунихина объявила о завершении карьеры

Диана Чугунихина, 18-летняя российская гимнастка, объявила о завершении профессиональной карьеры. Спортсменка завоевала золото на Играх БРИКС в упражнении с булавами, а также стала победительницей Кубка России 2024 года.

В марте 2025 года Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила ей нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, однако теперь Диана приняла решение завершить профессиональный путь.

В своем Telegram-канале гимнастка поделилась переживаниями и поблагодарила всех, кто был рядом:

«К сожалению, иногда все складывается не так, как хочется. Хочу объявить о том, что я завершила свою профессиональную карьеру. Я очень благодарна всем болельщикам и тем, кто меня поддерживал и в меня верил! Благодарю всех тренеров, кто прошел со мной этот нелегкий, но интересный путь: хореографов, постановщиков и судей, всех врачей, фотографов и девочек, кто был рядом! Особая благодарность Ирине Александровне (Винер) за все, что она для меня сделала!»

При этом Диана подчеркнула, что не прощается с миром гимнастики окончательно. Она планирует продолжать участвовать в концертах, проводить мастер-классы и принимать участие в сборах.

За свою карьеру Чугунихина также становилась чемпионкой турнира Evgeniya Cup 2024, брала бронзу чемпионата России 2023 в упражнении с лентой, завоевала пять золотых медалей «Игр вызова легенд» 2023, серебро финала Кубка Сильнейших 2023, а также побеждала и занимала призовые места на чемпионате России 2022 среди юниорок.