Винер заявила, что россиянки достойно выступили на турнире по художественной гимнастике в Минске

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер оценила выступление российских спортсменок на международном турнире по художественной гимнастике «Хрустальная роза» в Минске.

«Все прошло очень здорово. Две золотые медали в отдельных видах выиграли белорусские гимнастки. Два золота выиграла Лала Крамаренко из России. Дина и Арина Аверины выступали тоже очень здорово. Они, конечно, были не в той форме, которая предусматривает их высшие достижения, но они выступали очень достойно. Дина была вообще немного травмирована», — приводит слова Винер ТАСС.

Крамаренко стала второй в многоборье, победила в упражнениях с лентой и булавами, а также заняла второе место в упражнении с обручем. Дина Аверина завоевала бронзу в упражнении с мячом. Арина Аверина заняла третье место в упражнении с булавами.

В командном первенстве победу одержала первая сборная России (Арина Аверина, Дина Аверина, Мария Борисова, Анна Попова), второе место заняла первая команда Белоруссии, третьей стала вторая сборная России (Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Диана Чугунихина и Ева Калинина).

Турнир в Белоруссии проходил по правилам Международной федерации гимнастики с 22 по 24 июля. Участие в соревнованиях приняли более 80 спортсменок из 8 стран.