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Сегодня, 14:56

Винер о переходе российской гимнастики в Азию: «Пока не решится вопрос по Олимпиаде, нет смысла»

Винер заявила, что федерации художественной гимнастики России нет смысла переходить в Азию
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ирина Винер-Усманова.
Фото «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что не видит смысла в переходе организации в Азиатский гимнастический союз.

«Мы будем участвовать в азиатских чемпионатах, но на Олимпиаду нам тоже будет закрыта дорога. Все Кубки мира тоже проходят под эгидой международной федерации, а не континентальной.
Мы можем перейти в азиатскую федерацию, из Азии команды к нам и так приезжают, готовы с нами сотрудничать. Сейчас в Китай уехала работать наша двукратная чемпионка Олимпийских игр Настя Близнюк. То есть у нас нормальные дружеские отношения, но это не дает возможности выступать на Олимпиаде. Пока не решится этот вопрос, нет смысла переходить в азиатскую федерацию», — приводит ТАСС слова Винер-Усмановой.

В начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила от соревнований под своей эгидой всех спортсменов из России и Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/14524799
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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