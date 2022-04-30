Винер о переходе российской гимнастики в Азию: «Пока не решится вопрос по Олимпиаде, нет смысла»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что не видит смысла в переходе организации в Азиатский гимнастический союз.

«Мы будем участвовать в азиатских чемпионатах, но на Олимпиаду нам тоже будет закрыта дорога. Все Кубки мира тоже проходят под эгидой международной федерации, а не континентальной.

Мы можем перейти в азиатскую федерацию, из Азии команды к нам и так приезжают, готовы с нами сотрудничать. Сейчас в Китай уехала работать наша двукратная чемпионка Олимпийских игр Настя Близнюк. То есть у нас нормальные дружеские отношения, но это не дает возможности выступать на Олимпиаде. Пока не решится этот вопрос, нет смысла переходить в азиатскую федерацию», — приводит ТАСС слова Винер-Усмановой.

В начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила от соревнований под своей эгидой всех спортсменов из России и Белоруссии.