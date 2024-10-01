Винер заявила, что давно мечтала оставить пост главы Федерации художественной гимнастики России

Экс-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что давно мечтала оставить эту должность и сосредоточиться на тренерской работе.

Ранее отраслевые гимнастические федерации были упразднены в связи с созданием объединенной Федерации гимнастики России. Новую организацию возглавил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

«Я давно об этом мечтала. Но человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас это дало мне возможность выдвинуть учениц, которые все знают и понимают, в чиновники. А я мечтала всю жизнь быть линейным тренером, и мечта осуществилась. Я им была, есть и останусь. Это моя стезя, я очень отвлекалась от этой работы, занимаясь бумагами. Теперь у меня будут помощницы, а я стану работать в любимом зале с любимыми ученицами», — цитирует Винер РИА «Новости».

Винер руководила ВФХГ с 2008 по 2024 год. Также она является главным тренером сборной России.