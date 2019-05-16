Винер-Усманова заявила, что Россия примет чемпионат мира на таком же уровне, как Азербайджан

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление нашей юниорской группы на чемпионате Европы в Баку в упражнении с пятью обручами.

- Соревнования отличные, - сказала Винер-Усманова. - Прекрасная арена, прекрасные волонтеры, очень все грамотно сделано. Спасибо большое республике, перед нами тоже стоит важная задача – принять этим летом юниорский чемпионат мира. И мы будем это делать на таком же высоком уровне, как делает Азербайджан (Наталья Марьянчик).

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