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Сегодня, 13:45

Винер-Усманова поделилась мнением по поводу дисквалификации Ивана Куляка

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Ирина Винер-Усманова.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова считает, что решение Международной федерации гимнастики (FIG) о дисквалификации Ивана Куляка было ожидаемо.

«Тема ажиотажная, причем уже давно. Все решения, которые сейчас выносятся, вызывают недоумение, сомнение и очень большое чувство жалости к спортсменам, которые стали заложниками политики. Удивило ли решение FIG? Да не могло оно удивить, раз нам до 2028 года запретили участие в Олимпийских играх. По большому счету попросту дисквалифицировали весь спорт в России. Для гимнастики это особенно актуально, потому что у тех спортсменов, которые могли бы там выступить, другого шанса может и не быть. Стоит ли оспаривать эти решения? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Если нас уже в глобальном масштабе так прижали, то что говорить о частных случаях. Как у Ивана», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости Спорт».

5 марта 20-летний россиянин стал бронзовым призером в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Он вышел на награждение с буквой Z на форме.

Сегодня, 18 мая, Дисциплинарная комиссия фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала Куляка на год. Также он был лишен бронзовой медали этапа Кубка мира за соревнования в паралелльных брусьях и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220518/kulyak-1789173553.html
Ирина Винер-Усманова
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