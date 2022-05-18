Винер-Усманова поделилась мнением по поводу дисквалификации Ивана Куляка

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова считает, что решение Международной федерации гимнастики (FIG) о дисквалификации Ивана Куляка было ожидаемо.

«Тема ажиотажная, причем уже давно. Все решения, которые сейчас выносятся, вызывают недоумение, сомнение и очень большое чувство жалости к спортсменам, которые стали заложниками политики. Удивило ли решение FIG? Да не могло оно удивить, раз нам до 2028 года запретили участие в Олимпийских играх. По большому счету попросту дисквалифицировали весь спорт в России. Для гимнастики это особенно актуально, потому что у тех спортсменов, которые могли бы там выступить, другого шанса может и не быть. Стоит ли оспаривать эти решения? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Если нас уже в глобальном масштабе так прижали, то что говорить о частных случаях. Как у Ивана», — цитирует Винер-Усманову РИА «Новости Спорт».

5 марта 20-летний россиянин стал бронзовым призером в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Он вышел на награждение с буквой Z на форме.