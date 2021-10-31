Винер-Усманова: «Претензий к судейству на чемпионате мира практически нет»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отметила, что вопросов к судейству на чемпионате мира в Японии, за исключением оценок Дины Авериной в упражнении с лентой, нет.

«Нас судили хорошо, претензий у меня никаких нет. После упражнения с лентой у Дины Авериной я выступила, но во все остальные дни, когда была финалы многоборья и финалы в отдельных видах, я к судьям претензий не имею — все отлично отработали, — цитирует ТАСС Винер-Усманову. — Считаю, это произошло, потому что работали арбитры из разных стран, которые оценили нашу работу, а руководство технического комитета не вмешивалось в выставление судейских оценок».

Чемпионат мира проходил в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, уступив только белоруске Алине Горносько в финале упражнения с лентой.

Винер-Усманова также рассказала о сложностях при подготовке новой программы на следующий сезон.

«К сожалению, она нуждается в бесконечных исправлениях, что делается под руководством технического комитета. Мы старались как можно лучше объяснить [Наталье] Кузьминой (председатель технического комитета Международной федерации гимнастики — прим. ТАСС), которая никогда не работала линейным тренером и не воспитала ни одной гимнастки. Но она опять не отвечала на наши запросы, только просила составить документы и предложения. Эту программу я детально не разбирала, но из того, что мы предложили, в нее вошло не так много», — подчеркнула Винер-Усманова.

Сборная России стала первой в медальном зачете чемпионата мира, завоевав в сумме 13 наград, из которых семь золотых.