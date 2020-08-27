Сборная России не вошла в число участников чемпионата Европы в Киеве

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы-2020 из-за неопределенности в проведении турнира.

Чемпионат Европы был перенесен из-за коронавируса. Турнир должен пройти в Киеве с 26 по 29 ноября.

«Во-первых, пока непонятно, будет ли турнир. Украина надеется, что он пройдет, но еще решения нет. В конце сентября будет совещание UEG, тогда будет решение, будет соревнование или нет. Мы не можем подавать заявку на несуществующие соревнования.

Конечно, на сегодняшний день мы не можем подавать заявку, потому что нам нужно платить за гостиницу, а эта сумма невозвратная. Соревнований, скорее всего, не будет, я разговаривала со многими странами, они подали заявки, но деньги платить не хотят и не будут платить, пока не будет решения о проведении соревнований", — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости».

На ЧЕ-2020 выступят около 300 спортсменов из 39 стран, из них 145 — во взрослых соревнованиях.