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Винер-Усманова — о подготовке к чемпионату мира: «Нет ни виз, ни отеля»

18:04
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Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова рассказала, как проходит подготовка сборной к чемпионату мира в Японии.

«Мы готовимся к чемпионату мира. К сожалению, у нас пока нет еще ни виз, ни отеля, нам пока еще не прислали никаких документов, что мы должны участвовать. Надеемся, что пришлют. Будем надеяться, что мы все-таки выступим на чемпионате мира в том же самом месте, где были Олимпийские игры, не в Токио, но в другом небольшом городке», — сказала Винер-Усманова.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

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Анастасия Плетнева все материалы автора

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