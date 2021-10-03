Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова рассказала, как проходит подготовка сборной к чемпионату мира в Японии.

«Мы готовимся к чемпионату мира. К сожалению, у нас пока нет еще ни виз, ни отеля, нам пока еще не прислали никаких документов, что мы должны участвовать. Надеемся, что пришлют. Будем надеяться, что мы все-таки выступим на чемпионате мира в том же самом месте, где были Олимпийские игры, не в Токио, но в другом небольшом городке», — сказала Винер-Усманова.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.