Винер-Усманова намерена переизбираться на пост главы федерации художественной гимнастики
16:57
Действующий президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова намерена переизбираться на этот пост на отчетно-выборной конференции организации, которая запланирована на 11 декабря, сообщает ТАСС.
Кроме президента, 11 декабря будут избраны исполнительный директор, вице-президенты, ответственный секретарь, исполком и контрольно-ревизионная комиссия ВФХГ. Также запланировано внесение дополнений и изменений в устав федерации.
Винер-Усманова возглавляет федерацию с 2008 года, в 2016 году она была переизбрана на этот пост.
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