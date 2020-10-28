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Винер-Усманова намерена переизбираться на пост главы федерации художественной гимнастики

16:57
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Действующий президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова намерена переизбираться на этот пост на отчетно-выборной конференции организации, которая запланирована на 11 декабря, сообщает ТАСС.

Кроме президента, 11 декабря будут избраны исполнительный директор, вице-президенты, ответственный секретарь, исполком и контрольно-ревизионная комиссия ВФХГ. Также запланировано внесение дополнений и изменений в устав федерации.

Винер-Усманова возглавляет федерацию с 2008 года, в 2016 году она была переизбрана на этот пост.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9835935

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