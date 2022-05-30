Винер-Усманова довольна выступлением своих гимнасток на турнире в Дубае

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова довольна результатом, показанным на турнире в Дубае лидерами своей команды.

«В Дубае выступали наши друзья из Белоруссии, они там находятся на сборе и приехали очень большой командой. От Белоруссии там было три судьи, а от России только одна, но это не имеет никакого значения, наши спортсменки выступили очень хорошо. Мы приехали туда с двумя программами — программой, соответствующей требованиям FIG, и своей новой программой. Перешли сразу на программу FIG, но, наверно, должны были выступать со своей и, возможно, вне конкурса», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Также она объяснила, почему российские гимнастки не сумели выиграть золото соревнований.

«Перед этим стартом, к счастью или к сожалению, у нас без конца были показательные выступления и другие соревнования. Те же Дина и Арина вместе с Лалой Крамаренко выступали на шоу Алексея Немова, Светланы Хоркиной, нам нужно пропагандировать гимнастику», — отметила Винер-Усманова.

Международный турнир UAE Gymnastika Cup проходил в Дубае с 28 по 29 мая. Победу в личном многоборье одержала белорусская гимнастка Алина Горносько, второй стала россиянка Лала Крамаренко, третьей — ее соотечественница Дина Аверина, пятой — Арина Аверина.