Винер-Усманова анонсировала гимнастические международные турниры в Белгороде и Ярославле

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила о проведении турниров в Белгороде и Ярославле.

«Мы должны давать возможность девочкам как можно больше соревноваться, чтобы они не чувствовали никаких моментов, ущемляющих спортивное достоинство и негативно отражающихся на спортивной форме. Поэтому у нас будут 10 мая соревнования, потом 26 мая, и мы все время будем эти турниры проводить. В Красноярске у нас были и будут соревнования, в Омске турнир Жени Канаевой прошел, будут в Белгороде и Ярославле. И везде кто-то из зарубежных спортсменов будет участвовать», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Президент федерации художественной гимнастики также заявила, что российские гимнастки представляют многие регионы страны.

«Российские гимнастки представляют многие российские регионы. У нас есть девочки из Адыгеи, Сибири, Ульяновска, Ростова-на-Дону, со всей нашей огромной Родины», — добавила Винер-Усманова.

С 1 по 3 мая в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходит международный турнир по художественной гимнастике.