Винер ушла в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что решила уйти в отставку.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — цитирует Винер РИА «Новости».

По словам Винер, теперь она займется передачей опыта другим тренерам, многие из которых являются ее воспитанниками.

Винер занимала пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике более 20 лет — с 2001 года. С 2008 по 2024 годы она также была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), а в прошлом году покинула пост в связи с объединением нескольких организаций в одну — Федерацию гимнастики России.