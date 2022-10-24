Винер считает, что Игры стран ШОС и БРИКС не будут уступать Олимпиаде по своему уровню

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер высказала мнение, что спортивные соревнования между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не будут уступать по своему уровню Олимпийским играм.

«У нас сейчас идет смена ориентиров. Мы перестраиваем работу на взаимодействие с членами ШОС, БРИКС и другими странами, кто относится к нам по-дружески и уважительно, — приводит ТАСС слова Винер. — Мы должны проводить в нашей стране как можно больше соревнований, что мы и делаем. Все Кубки мира, которые проходили у нас в прошлые годы, мы сейчас делаем в России открытыми, на них довольно приличное представительство различных спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Индии, Китая, Мексики, Сирии, Белоруссии».

Винер отметила конкуренцию на российских соревнованиях.

«Кроме этого, все регионы нашей страны культивируют и занимаются художественной гимнастикой. У нас на чемпионате мира никогда не бывало такого количества стран, а каждый регион России подобен целой стране и по территории, и по уровню мастерства. Когда мы проводим Кубок России, чемпионат России или клубные соревнования, мы имеем огромное представительство различных регионов, это сопоставимо с чемпионатом мира. Конкуренция очень большая, и если у нас на этих соревнованиях еще будут присутствовать различные страны, то это как раз и будут Олимпийские игры. Мы можем называть их иначе: Игры ШОС, Игры БРИКС, другого сообщества, к которому мы будем иметь отношение, но они нисколько не будут ниже уровнем, чем-то, куда нас сейчас не допускают», — добавила глава ВФХГ.

При этом Винер отметила необходимость проведения соревнований внутри страны наподобие Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов.

«Это действительно была очень представительная, интересная и сильная сторона нашего спорта, речь не только о художественной гимнастике. Я бы хотела, чтобы такие турниры проводились тоже на высшем уровне — спартакиады сильнейших, лиги среди студентов, школьников, клубов, добровольно-спортивных обществ, ведомств. Все они должны быть охвачены вниманием в нашей стране. Мы должны инвестировать в спорт повсеместно, потому что это и есть основная инвестиция в здоровье наших граждан», — заключила главный тренер национальной команды.

В конце февраля из-за ситуации на Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям запретить выступать на международных турнирах российским и белорусским спортсменам.