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Сегодня, 11:44

Винер считает, что экс-гимнастка сборной России Симакова не выступит на Олимпиаде-2024

Виктория Кравченко
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Главный тренер национальной команды по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что россиянка Анастасия Симакова не сможет выступить за свою новую страну на Олимпиаде-2024 в Париже. Ранее девушка переехала в Германию.

«Симакова — это уже взрослый человек, она уехала в Германию, где уже давно живут ее родители. Анастасия на протяжении восьми лет была в составе сборных России, имела огромную моральную и материальную поддержку, тренировалась в великолепных залах с высококлассными тренерами и хореографами, пользовалась услугами отличных врачей, диетологов. Были созданы все условия, но она получила травму и год не выступала. Уехала лечиться в Германию, и родители, видимо, уговорили ее остаться», — цитируе Винер ТАСС.

18-летняя Симакова летом 2019 года выступала на первом в истории юниорском чемпионате мира, где завоевала две золотые медали.

Источник: https://tass.ru/sport/16637477
Ирина Винер-Усманова
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