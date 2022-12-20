Винер считает, что экс-гимнастка сборной России Симакова не выступит на Олимпиаде-2024

Главный тренер национальной команды по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что россиянка Анастасия Симакова не сможет выступить за свою новую страну на Олимпиаде-2024 в Париже. Ранее девушка переехала в Германию.

«Симакова — это уже взрослый человек, она уехала в Германию, где уже давно живут ее родители. Анастасия на протяжении восьми лет была в составе сборных России, имела огромную моральную и материальную поддержку, тренировалась в великолепных залах с высококлассными тренерами и хореографами, пользовалась услугами отличных врачей, диетологов. Были созданы все условия, но она получила травму и год не выступала. Уехала лечиться в Германию, и родители, видимо, уговорили ее остаться», — цитируе Винер ТАСС.

18-летняя Симакова летом 2019 года выступала на первом в истории юниорском чемпионате мира, где завоевала две золотые медали.