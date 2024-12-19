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Сегодня, 17:50

Винер рассказала, какие спортивные события порадовали ее в 2024

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в комментарии «СЭ» ответила на вопрос о самых запоминающихся спортивных событиях 2024 года

«Для меня в этом году было два ярких события. Первое — Игры БРИКС. А второе — Кубок России, где участвовали почти все регионы нашей страны. Из 89 регионов приняли участие 85, в том числе и Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожье. Участвовал и Белгород, где сейчас не очень хорошие условия для тренировок.

Благодаря тому, что мы приглашали лучших детей на сборы, работали с ними — все они выступали. Огромное количество участников, по полной программе — меня это поразило. Даже на чемпионате мира столько команд не участвует. Эти два события были для меня интересными и важными», — сказала Винер «СЭ».

Пятые Игры БРИКС прошли в Казани в этому году. В турнире приняли участие спортсмены не только из стран БРИКС, но и из других государств.

Ирина Винер-Усманова
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