Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 15:26

Винер рассказала, что врачи по ошибке удалили Крамаренко здоровый мениск

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гимнастка Лала Крамаренко
Лала Крамаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что Лале Крамаренко врачи удалили здоровый мениск вместо травмированного. Спортсменка перенесла операцию летом 2024 года.

«Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй рог был прекрасный. Врач удалил здоровый рог», — рассказала Винер в интервью на Youtube-канале журналистки Надежды Стрелец.

По словам тренера, 20-летняя гимнастка недавно месяц пробыла в Израиле, где делала восстановительные процедуры.

«Это тоже наши врачи, не хочу называть фамилию, я бы таких врачей лишала диплома», — добавила Винер.

Крамаренко — чемпионка Европы 2021 года по художественной гимнастике в командных соревнованиях. На чемпионате России 2024 года она выиграла золотые медали во всех индивидуальных дисциплинах.

Источник: https://www.youtube.com/@NadinStrelets
Ирина Винер-Усманова
Лала Крамаренко
Читайте также
Американские СМИ сообщили об уникальных FPV-дронах на вооружении ВС РФ
Спортдиректор «Спартака» объявил, какого игрока «МанСити» он хочет купить. Трансферные слухи РПЛ
Владелец сгоревшего отеля в Турции обвинил в пожаре сотрудников
Майкл Дель Зотто завершил карьеру после скандала с порнозвездой
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Александр Зверев встречается с бывшей Тилля Линдеманна Софией Томаллой
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аверина и Соловьев ответили на вопрос о своих отношениях

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости