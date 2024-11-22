Винер рассказала, что российские гимнастки не смогут выступить на ЧМ-2025 в Бразилии

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что российские спортсмены будут лишены возможности выступить на чемпионате мира, который пройдет в августе 2025 года в Бразилии.

«К сожалению, у российских гимнасток не будет возможности выступить на чемпионате мира в Бразилии даже в нейтральном статусе. Дело в том, что для участия в этом турнире перед этим необходимо будет выступить в квалификационных соревнованиях — на чемпионате Европы в Таллине. Но на этот старт мы не можем быть допущены по причине запрета со стороны европейской гимнастической федерации», — приводит слова Винер ТАСС.

Ранее Винер не исключила того, что российские гимнастки в 2025 году будут выступать на международной арене в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут с 20 по 24 августа в Рио-де-Жанейро. Большинство российских спортивных федераций находятся под санкциями с 2022 года. Международная федерация гимнастики (FIG) допустила спортсменов из России к международным соревнованиям в нейтральном статусе 1 января 2024 года. Российские гимнастки отказались участвовать в соревнованиях на выдвигаемых FIG условиях.