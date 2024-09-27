Винер раскрыла свою зарплату в художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер рассказала, сколько получает в месяц от Министерства спорта РФ.

«У меня зарплата от министерства спорта 168 тыс. [рублей]», — цитирует Винер ТАСС.

Винер возглавляет ВФХГ с 2008 года, а сборную России — с 2001-го. Под ее руководством тренировались олимпийские чемпионки Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Евгения Канаева и Маргарита Мамун.

Ранее Винер сообщила, что не собирается выдвигаться на должность президента Объединенной федерации гимнастики России.