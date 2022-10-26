Винер прокомментировала заявление главы FIG о допуске делегации из России на конгресс организации

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала заявление главы Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, выступившего в защиту допуска делегаций из России и Белоруссии на ближайшую официальную встречу организации.

«Конечно, хорошо, что он нас допустил, что мы будем принимать участие в конгрессе, что у России и Белоруссии будет возможность высказать свое мнение по всем вопросам. Прекрасно. Надо еще теперь, чтобы спортсмены выступали на соревнованиях по художественной гимнастике также как в боксе.

26 ноября будет проходить заседание Международной федерации фехтования (FIE), где тоже, скорее всего, решат допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования. Важно, чтобы по спортсменам был решен вопрос", — цитирует Винер Metaratings.ru.

Ранее федерации гимнастики Норвегии, Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Италии и Нидерландов приняли решение бойкотировать конгресс FIG, который пройдет 11-12 ноября в Стамбуле.