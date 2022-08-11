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Винер — о словах Баха: «В дзюдо все в порядке. Непонятно, почему нам это небезопасно»

Микеле Антонов
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Президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха об отказе менять рекомендации по допуску граждан России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.

«Я вам Ванга или кто? Как я могу сказать, когда настанет время снять ограничения с нас? Бах еще добавил, что это не санкции, а забота о безопасности российских спортсменов. Вот так сейчас. Ранее он говорил то же самое, что и сейчас. Только, например, дзюдо работает, никто никого не убивает. В этом виде спорта все в порядке. Такое впечатление, что нам небезопасно это. Вот это непонятно. Но спасибо большое Баху, что, он заботится о безопасности», — сказала Винер «СЭ».

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из турниров под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.

Томас Бах. Бах: «МОК по-прежнему не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования»

Ирина Винер-Усманова
Томас Бах
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