Винер — о словах Баха: «В дзюдо все в порядке. Непонятно, почему нам это небезопасно»

Президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха об отказе менять рекомендации по допуску граждан России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.

«Я вам Ванга или кто? Как я могу сказать, когда настанет время снять ограничения с нас? Бах еще добавил, что это не санкции, а забота о безопасности российских спортсменов. Вот так сейчас. Ранее он говорил то же самое, что и сейчас. Только, например, дзюдо работает, никто никого не убивает. В этом виде спорта все в порядке. Такое впечатление, что нам небезопасно это. Вот это непонятно. Но спасибо большое Баху, что, он заботится о безопасности», — сказала Винер «СЭ».

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из турниров под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.