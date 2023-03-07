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Сегодня, 14:05

Винер поблагодарила поддержавших ее после отстранения от международных соревнований

Виталий Косик
Корреспондент
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Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поблагодарила всех, кто поддержал ее в ситуации с отстранением от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

«Я очень благодарна всем, кто нас поддерживает. Выступили вчера Дмитрий Чернышенко, Татьяна Тарасова. Спасибо им большое за поддержку», — приводит слова Винер ТАСС.

Винер заявила, что школы будут работать дальше, а также, что у спортсменов все в порядке и они показывают блестящие программы.

«Мы изобрели новый вид искусства, у нас проходят великолепные концерты. И это проходит на фоне соревнований. Покой нам только снится, все нормально. У нас впереди очень много выступлений, клубных соревнований. Все спортсмены выступают и это здорово», — добавила Винер.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер от работы на международных соревнованиях на два года.

Теперь ей запрещено участвовать или получать аккредитацию в международных турнирах под эгидой федерации в статусе тренера, главы делегации или любой другой официальной роли.

Источник: https://tass.ru/sport/17212159
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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