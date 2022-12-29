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Сегодня, 18:47

Винер объявила, что посол Китая посетит гала-концерт олимпийской сборной России

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Чжан Ханьхуэй.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной России Ирина Винер перед пресс-подходом на гала-концерт олимпийской сборной России рассказала, что на шоу в качестве почетного гостя будет посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

29 декабря во дворце гимнастики Ирины Винер проходит гала-концерт с участием звезд мировой сцены и олимпийской сборной России. С номерами будут выступать Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко и другие российские гимнастки.

Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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