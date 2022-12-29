Винер объявила, что посол Китая посетит гала-концерт олимпийской сборной России

Главный тренер сборной России Ирина Винер перед пресс-подходом на гала-концерт олимпийской сборной России рассказала, что на шоу в качестве почетного гостя будет посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

29 декабря во дворце гимнастики Ирины Винер проходит гала-концерт с участием звезд мировой сцены и олимпийской сборной России. С номерами будут выступать Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко и другие российские гимнастки.