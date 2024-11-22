Винер: «Я не исключаю того, что российские гимнастки будут выступать в 2025 году в нейтральном статусе»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что не исключает участия спортсменок в международном сезоне-2025.

«Я не исключаю того, что российские гимнастки будут выступать в 2025 году в нейтральном статусе в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. В апреле состоятся этапы Кубка мира в дружественных России Азербайджане и Узбекистане. В Баку и Ташкенте очень соскучились по нашим прекрасным девочкам и их выступлениям», — рассказала Винер ТАСС.

20 ноября Винер заявляла, что надеется на возвращение российских атлетов на международные соревнования. Она отметила, что ее мнение совпадает с мнением министра спорта России Михаила Дегтярева.

Этапы Кубка мира сезона-2025 по художественной гимнастике пройдут в Софии (4-6 апреля), Баку (18-20 апреля), Ташкенте (25-27 апреля) и Милане (18-20 июля).

Большинство российских спортивных федераций находятся под санкциями с 2022 года. В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе россиян.