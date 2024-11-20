Винер надеется на возвращение России на международные старты

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что надеется на возвращение российских атлетов на международные соревнования.

«Мое мнение совпадает с мнением министра. Когда увидим какие-то новшества, то это будет очень здорово, и тогда будет принято окончательное решение. Дай бог, чтобы Россия вернулась на международные соревнования», — сказала Винер РИА «Новости».

18 ноября министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о начале процесса сближения с МОК и призвал завершить обвинения и оскорбления.

Винер с 2008 года возглавляла ныне упраздненную Федерацию художественной гимнастики России.