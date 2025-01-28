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Винер о своих словах про операцию Крамаренко: «Моя резкость — это эмоции»

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер прокомментировала свои слова о неудачной операции гимнастки Лалы Крамаренко.

«Для спорта высоких достижений травма и последующее вынужденное отсутствие спортсмена на арене — это чуть ли не приговор. Темпы высокие, конкуренция высокая. Мы сами делаем невозможное и ждем невозможного от всех, кто работает с нашими спортсменами. И за это спасибо врачам, что понимают и действуют.

Поэтому моя резкость — это все-таки эмоции и моя любовь к моим девочкам. Я не врач и оценить показания к операции, ее особенности могу только с точки зрения тренерского и спортивного опыта. Хочу, чтобы все это понимали. Как мне объяснили, травмы Лалы очень непростые, но врачи постарались сделать все возможное. К сожалению, когда возникает необходимость в операции, это всегда риски — как среагирует организм, как пройдет реабилитация. И мы все ждем, что Лала восстановится и как можно скорее вернется в строй. Мы все для этого сделаем», — написала Винер в Telegram-канале.

Лала Крамаренко и&nbsp;Ирина Винер. «Оба рога мениска были повреждены». В клинике, в которой оперировали Крамаренко, ответили на обвинения Винер

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России по художественной гимнастике, а также победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани.

Ирина Винер-Усманова
Лала Крамаренко
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