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Винер и сестры Аверины вошли в состав комитета по развитию художественной гимнастики ФГР

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Ирина Винер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В комитет по развитию художественной гимнастики в структуре новообразованной Федерации гимнастики России (ФГР) вошли Ирина Винер и сестры Арина и Дина Аверины.

Винер с 2008 года возглавляла ныне упраздненную Федерацию художественной гимнастики России. Ранее 76-летняя россиянка заявила, что после объединения федераций планирует сосредоточиться на работе линейного тренера.

26-летняя Арина Аверина является 5-кратной чемпионкой мира и 9-кратной чемпионкой Европы. Спортсменка объявила о завершении карьеры в феврале 2024 года. Ее сестра-близнец Дина — серебряный призер Олимпиады-2020 и 18-кратная чемпионка мира.

Председателем комитета избрана Ольга Капранова, также занимающая пост вице-президента ФГР.

Источник: ФГР
Арина Аверина
Дина Аверина
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
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