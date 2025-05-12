Веденеева — о «возвращении» в Россию: «Словения не предлагала никаких контрактов на работу»

Выступавшая с 2018 года за Словению, но тренировавшаяся в основном в России призер чемпионатов мира по художественной гимнастике Екатерина Веденеева прокомментировала для «СЭ» причины смены спортивной лицензии обратно на российскую, о чем было объявлено Международной федерацией гимнастики 8 мая.

— Я живу в России, работаю в России и, соответственно, хочу быть судьей от той страны, где работаю, и в принципе быть с той страной, которой приношу сейчас результат.

— Словенский паспорт у вас остался?

— Конечно.

— Как расстались со Словенией?

— По обоюдному согласию, и со стороны Словении, и со стороны России. Не было никаких препятствий, все прекрасно понимают ситуацию. Словения не предлагала никаких контрактов на работу и так далее, то есть после Олимпиады в Париже мы расстались в профессиональном плане. Стань я судьей от Словении, они бы даже не смогли мне оплачивать эту работу, поездки на соревнования и так далее. При этом все прекрасно знали, что я собираюсь продолжать свою жизнь в гимнастике и буду получать международную судейскую категорию.

— Когда экзамен?

— Осенью.