Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Уведомления
Главная
Художественная гимнастика

12 мая, 10:30

Веденеева — о «возвращении» в Россию: «Словения не предлагала никаких контрактов на работу»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Выступавшая с 2018 года за Словению, но тренировавшаяся в основном в России призер чемпионатов мира по художественной гимнастике Екатерина Веденеева прокомментировала для «СЭ» причины смены спортивной лицензии обратно на российскую, о чем было объявлено Международной федерацией гимнастики 8 мая.

— Я живу в России, работаю в России и, соответственно, хочу быть судьей от той страны, где работаю, и в принципе быть с той страной, которой приношу сейчас результат.

— Словенский паспорт у вас остался?

— Конечно.

— Как расстались со Словенией?

— По обоюдному согласию, и со стороны Словении, и со стороны России. Не было никаких препятствий, все прекрасно понимают ситуацию. Словения не предлагала никаких контрактов на работу и так далее, то есть после Олимпиады в Париже мы расстались в профессиональном плане. Стань я судьей от Словении, они бы даже не смогли мне оплачивать эту работу, поездки на соревнования и так далее. При этом все прекрасно знали, что я собираюсь продолжать свою жизнь в гимнастике и буду получать международную судейскую категорию.

— Когда экзамен?

— Осенью.

Екатерина Веденеева.«Со Словенией рассталась по обоюдному согласию». Веденеева — о «возвращении» в Россию и отсутствии сожалений

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Екатерина Веденеева
Художественная гимнастика
Читайте также
Два человека погибли в Сызрани после атаки украинского БПЛА
Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард установил рекорд клуба по ассистам
В результате атаки ВСУ по Рыльску 3 тыс. абонентов остались без электричества
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

14-летняя российская гимнастка сменила гражданство на израильское

Веденеева — о завершении карьеры: «Пришло молодое поколение, они шустрее»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости