Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Уведомления
Главная
Художественная гимнастика

12 мая, 11:45

Веденеева — о перспективах российских гимнасток на международной арене: «Нужно быть готовыми к тому, что наши не ворвутся сразу в лидеры»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Двукратный призер чемпионатов мира по художественной гимнастике и участница двух Олимпиад (2021, 2024) Екатерина Веденеева, базируясь на своем посещении этапа Кубка мира в Ташкенте и первенства России в Казани, оценила для «СЭ» готовность российских юниорок и сеньорок к выступлению на международной арене

— Из тех, кого увидели в Ташкенте, кто обратил на себя внимание?

— Очень понравился стиль Эвиты Гришкенас из США. Они с тренером сохраняют приверженность своей гимнастике, не гонятся за новыми тенденциями, держат марку.

Про олимпийскую чемпионку Дашу Варфоломееву пока еще рано что-то говорить, она только открыла международный сезон. Впереди чемпионат Европы, и к нему она, думаю, подойдет более подготовленной.

— А из тех, кого увидели на первенстве России?

— Очень жалко, что нашим лидерам-юниоркам не дают нейтральный статус, потому что это очень талантливые девчонки, очень разные, у каждой свой стиль. Думаю, что любая из первой десятки первенства России сможет достойно представить страну и бороться за награды.

— Вы видите у ведущих российских юниорок базу трудности тела и предмета, которая позволяет бороться?

— Конечно.

— Сеньорки?

— Там, конечно, будет тяжело, непросто. Нужно быть готовыми к тому, что они не ворвутся сразу в лидеры, нужно будет набить шишки. Но при правильном тренировочном подходе, думаю, у них все получится. Сейчас выделить кого-то очень тяжело — они взрослые и очень разные. Из молодых сеньорок мне очень импонирует Ульяна Янус, я давно ее наблюдаю и вижу ежегодный рост, хотя было бы странно не увидеть роста под руководством Веры Штельбаумс. Думаю, Ульяна еще даст повод говорить о ее результатах.

Екатерина Веденеева.«Со Словенией рассталась по обоюдному согласию». Веденеева — о «возвращении» в Россию и отсутствии сожалений

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Екатерина Веденеева
Художественная гимнастика
Читайте также
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Веденеева — о сбавках за музыку: «Это чистая математика, так делают многие»

Солдатова сообщила о рождении второго сына

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости