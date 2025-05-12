Веденеева — о перспективах российских гимнасток на международной арене: «Нужно быть готовыми к тому, что наши не ворвутся сразу в лидеры»

Двукратный призер чемпионатов мира по художественной гимнастике и участница двух Олимпиад (2021, 2024) Екатерина Веденеева, базируясь на своем посещении этапа Кубка мира в Ташкенте и первенства России в Казани, оценила для «СЭ» готовность российских юниорок и сеньорок к выступлению на международной арене

— Из тех, кого увидели в Ташкенте, кто обратил на себя внимание?

— Очень понравился стиль Эвиты Гришкенас из США. Они с тренером сохраняют приверженность своей гимнастике, не гонятся за новыми тенденциями, держат марку.

Про олимпийскую чемпионку Дашу Варфоломееву пока еще рано что-то говорить, она только открыла международный сезон. Впереди чемпионат Европы, и к нему она, думаю, подойдет более подготовленной.

— А из тех, кого увидели на первенстве России?

— Очень жалко, что нашим лидерам-юниоркам не дают нейтральный статус, потому что это очень талантливые девчонки, очень разные, у каждой свой стиль. Думаю, что любая из первой десятки первенства России сможет достойно представить страну и бороться за награды.

— Вы видите у ведущих российских юниорок базу трудности тела и предмета, которая позволяет бороться?

— Конечно.

— Сеньорки?

— Там, конечно, будет тяжело, непросто. Нужно быть готовыми к тому, что они не ворвутся сразу в лидеры, нужно будет набить шишки. Но при правильном тренировочном подходе, думаю, у них все получится. Сейчас выделить кого-то очень тяжело — они взрослые и очень разные. Из молодых сеньорок мне очень импонирует Ульяна Янус, я давно ее наблюдаю и вижу ежегодный рост, хотя было бы странно не увидеть роста под руководством Веры Штельбаумс. Думаю, Ульяна еще даст повод говорить о ее результатах.