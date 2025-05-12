Веденеева — о завершении карьеры: «Пришло молодое поколение, они шустрее»

Выступавшая с 2018 года за Словению призер чемпионатов мира по художественной гимнастике Екатерина Веденеева прокомментировала для «СЭ» новость о завершении карьеры, которую спортсменка опубликовала в своих соцсетях на следующий день, после того как стало известно о смене ее международной лицензии со словенской на российскую.

— Не было даже мысли попробовать продолжить, хотя бы сезон?

— Скорее нет, чем да. Сезон — это не вариант, потому что либо еще один олимпийский цикл, либо не стоит даже начинать. Новый цикл, новые правила, а я не настолько уверена в своих силах и возможностях. Пришло молодое поколение, они шустрее, и не факт, что я смогла бы с ними конкурировать. Заканчивать всегда нужно вовремя, на красивой ноте, показав красивую гимнастику. Думаю, я и так уже показала даже больше, чем могла представить, когда пришла в этот вид спорта.