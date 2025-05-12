Веденеева — о сбавках за музыку: «Это чистая математика, так делают многие»

Занявшая под словенским флагом шестое место на Олимпиаде в Париже российская гимнастка Екатерина Веденеева прояснила для «СЭ» причины сбавок оценок, которые получала и по ходу олимпийского сезона, и уже непосредственно на Играх.

— За восемь выходов на Играх, по четыре в квалификации и в финале, вы получили семь сбавок от 0,05 до 0,1. Единственным видом, где такой сбавки не было, стала лента в финале.

— Это сбавка за лишние секунды в музыке, за каждую идет 0,05 балла. Но за эту секунду я успевала сделать мастерство, которое стоит 0,4 балла, то есть арифметически выйти в плюс. Одну десятую у меня за это снимали буквально несколько раз по сезону, чаще 0,05. Это очень частая сбавка, которая применяется у многих гимнасток, потому что почти все пользуются этой хитростью. Лучше потерять 0,05, но успеть сделать 0,4. Чистая математика. Все, что ты сделала под музыку, считается, поэтому, когда тренер и гимнастка собирают упражнение, они могут видеть, что не успевают, не укладываются в 90 секунд, нужна еще одна. Музыка затягивается, за секунду гимнастка успевает сделать дорогой элемент, и все.