Веденеева намерена стать судьей международной категории по художественной гимнастике

Бывшая гимнастка Екатерина Веденеева рассказала, чем планирует заниматься после получения российского спортивного гражданства.

8 мая стало известно, что Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила 30-летней Веденеевой смену спортивного гражданства со словенского на российское.

«Если говорить про работу судьей, то я имею всероссийскую национальную судейскую категорию. Теперь после смены гражданства я собираюсь получить международную судейскую категорию, потому что мне работа в качестве профессионального судьи очень интересна», цитирует Веденневу ТАСС.

Судьи из России и Белоруссии могут работать на международных стартах только в нейтральном статусе.