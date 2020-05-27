Чемпионка Европы по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева в интервью «СЭ» рассказала, за кого болеет в нынешней сборной России.

— У нас шесть первых номеров, и все потенциально олимпийские чемпионки, — считает Утяшева. — Лично я — фанат сестер Авериных. Обычно ведь у сестер кто-то вышивает, или там занимается математикой, а кто-то — олимпийская чемпионка. Такого, чтобы две сестры соревновались на равных, еще в истории не было! Дина и Арина невероятно хороши. Мне нравится, что в них есть уже девичий шарм, есть актерский дар. Ведь всегда наша троица — Алина Кабаева, Ирина Чащина и я — отличалась именно выразительностью. У нас порой мог предмет за площадку улететь, зато актрисы мы были превосходные. И потом мне на протяжении нескольких лет не хватало на ковре чего-то подобного. Я уважаю чужой труд, понимаю, что я бы в жизни не сделала на ковре того, что творила, скажем, Евгения Канаева. Но Аверины, их игривость — это что-то особенное. Я мечтаю, чтобы именно они поехали на Олимпиаду и поделили там первое место. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Утяшевой — скоро в «СЭ»