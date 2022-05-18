В Санкт-Петербурге состоится шоу «Восхождение» с участием звезд гимнастики

В спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоится шоу и гала-концерт Светланы Хоркиной «Восхождение» с участием звезд спортивной и художественной гимнастики.

Кроме Светланы Хоркиной, свое участие в шоу подтвердили Никита Нагорный, Мария Пасека, Дарья Спиридонова, Лилия Ахаимова и другие российские и белорусские спортсмены. Также к участию в шоу привлечены звезды балета и эстрады.

«Приглашаю всех взрослых и детей на наше яркое шоу с участием сильнейших спортсменов. Мы вместе устроим настоящий праздник для всех любителей гимнастики и искусства. Ждем вас в «Юбилейном»!» — сказала Хоркина «СЭ».

Мероприятие состоится 28 и 29 мая.