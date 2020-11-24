В Киеве начинается чемпионат Европы по художественной гимнастике, на который не поехали россиянки

В Киеве прошла пресс-конференция накануне чемпионата Европы-2020 по художественной гимнастике. Он пройдет без российских, итальянских и немецких спортсменок, отказавшихся по выступления из-за пандемии. Кроме того, сборная Польши отстранена из-за долгов национальной федерации.

— 23 страны, которые приезжают на чемпионат, делают подвиг ради спорта — чтобы сохранить гимнастику и сохранить Олимпийские игры, — приводит хsport.ua слова первого вице-президента Украинской федерации гимнастики Ирины Дерюгиной.

В качестве звезд турнира заявлены бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Линой Ашрам (Израиль), серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Алина Горносько (Белоруссия) и бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года Катрин Тасева (Болгария). Лидер сборной Украины, бронзовый призер чемпионата мира-2019 Влада Никольченко пропустит домашний ЧЕ из-за стресса.

Турнир изначально должен был пройти с 21 по 24 мая, но был перенесен на осень из-за коронавируса. Также было решено перенести олимпийскую квалификацию на следующий чемпионат Европы.