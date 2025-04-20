В Госдуме РФ отреагировали на отказ украинской гимнастки от фото с россиянкой: «Безумные требования украинских политиков»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отказ украинской гимнастки Таисии Онофрийчук от фотографии с россиянкой Верой Туголуковой и белоруской Анастасией Салос во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

16-летняя спортсменка завоевала золото в упражнениях с обручем. Туголукова расположилась на втором месте, тройку замкнула место заняла Салос. Во время церемонии Онофрийчук выслушала гимн, а затем ушла с пьедестала, отказавшись от совместной фотографии.

«Мне жалко украинских спортсменов, потому что они выполняют те требования, которые им навязывает политическое руководство. Спортсменам ничего не сделали наши девчонки и ребята, которые оказываются рядом с ними на пьедестале. Всю жизнь пожимали руки, обнимались, тренировались вместе. А сейчас мы видим безумные требования украинских политиков, не имеющего ничего общего со спортом. Странно, что молчат международные федерации, потому что нарушается регламент соревнований. Но время рассудит», — сказал Свищев «СЭ».

На награждении по итогам упражнений с мячом, где Онофрийчук стала второй, а Туголукова завоевала золото, украинка поступила аналогичным образом.