В Госдуме призвали разобраться с оценками на чемпионате мира по художественной гимнастике

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказал мнение, что российским спортсменкам занижают оценки на чемпионат мира по художественной гимнастике.

«Нужно серьезно и скрупулезно разобраться в происходящем, — цитирует Свищева ТАСС. — Прецедент уже был — на Олимпийских играх. Если после этого снова следуют подобные случаи, необходимо садиться и разговаривать с международной федерацией. Нужно провести собственное расследование причин, по которым судьи ставят нам заниженные оценки.

Если дело в непрофессионализме — это один разговор, но если вопрос будет касаться отношения к нашим спортсменкам, стране — здесь нужно будет действовать более решительно. Так или иначе в этом нужно разобраться, чтобы впредь не допустить подобного отношения к нашим спортсменам».

Ранее Дина Аверина завоевала серебряную награду чемпионата мира в японском Китакюсю в упражнениях с лентой. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько, Арина Аверина заняла третье место. Аверины в ходе соревнований подавали протесты, которые были отклонены.